С начала месяца тенге остается относительно стабильным. Несмотря на негативные внешние факторы, курс доллара не растет выше 462 тенге. Каким будет курс тенге на следующей неделе, в материале Zakon.kz

По данным Казахстанской фондовой биржи, к концу первой недели декабря 2023 года доллар ослаб до 457,61 тенге, как видно на графике ниже.

Фото: KASE

В течение недели тенге сохранял сильные позиции несмотря на относительно негативный внешний фон, в том числе падение нефтяных котировок и продолжающийся рост индекса доллара.

Все прекрасно с тенге

На данный момент факторов для существенного изменения динамики тенге, пока не наблюдается, считает аналитик Alpari Анна Бодрова.

"У тенге сейчас все прекрасно. Первый и основной фактор стабилизации курса в этом месяце – это достаточность предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Пока этот аспект исполняется, положение тенге будет более–менее нейтральным. В настоящее время нет действительных предпосылок ожидать смены конъюнктуры". Анна Бодрова

По ее словам, внутри финансовой системы Казахстана есть сезонный фактор в виде локального роста спроса на валюту среди физических лиц, что связано с приближением новогодних каникул и поездок.

"Однако это совсем не те объемы, которые могли бы обусловить колебания курса тенге. Здесь скорее имеет значение факт погашения внешних долгов компаниями и госсектором. В таких условиях курс тенге скорее символически снизится в декабре, чем вырастет". Анна Бодрова

Аналитик полагает, что в ближайшее время значение для курсообразования тенге будут иметь сырьевые цены, а также бюджетные трансферты Нацбанка из Нацфонда.

Эксперт напомнила, что предыдущее понижение базовой ставки Нацбанка также не оказало заметного влияния ни на финансовую систему, ни на тенге.

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Для конца календарного года характерно некоторое давление на тенге в сторону ослабления в связи с ростом спроса на иностранную валюту, говорит замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннур Ашигали.

"В отсутствие иных весомых факторов, это может стать движущим драйвером курсообразования на остаток календарного года. В конце текущего года помимо сезонного фактора существенными также выступают возросший импорт, как потребительского, так и инвестиционного характера, продолжающийся прирост предложения иностранной валюты. Эти последние тенденции нивелируют друг друга, возвращая номинальный курс на более–менее сформировавшийся диапазон колебаний". Жаннур Ашигали

Эксперт не исключает, что в более отдаленной перспективе тенге может быть подвержен медленному ослаблению, сдвигу коридора колебаний курса за рамки 470 тенге за доллар.

В целом ожидается, что на предстоящей неделе доллар США закрепится в диапазоне 456–464 тенге, евро – 490–505 тенге, рубль – 4,80–5,10 тенге, юань – 63–65 тенге.