Установлена величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестдохода по пенсионным активам на 2024 год
"Утвердить величину комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан на 2024 год в размере 1,5 процента от суммы инвестиционного дохода по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда", - говорится в документе.
Департаменту монетарных операций Нацбанка предписано довести постановление до сведения АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального банка РК.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
В 2023 году величина комиссионного вознаграждения Нацбанкам от суммы инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ также составляла 1,5%.
Ранее в Нацбанке рассказали, сколько купят валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ в декабре.