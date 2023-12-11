Установлена величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестдохода по пенсионным активам на 2024 год

Постановлением правления Национального банка РК от 27 ноября 2023 года утверждена величина комиссионного вознаграждения Национального банка на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить величину комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан на 2024 год в размере 1,5 процента от суммы инвестиционного дохода по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда", - говорится в документе.

Департаменту монетарных операций Нацбанка предписано довести постановление до сведения АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального банка РК.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

В 2023 году величина комиссионного вознаграждения Нацбанкам от суммы инвестиционного дохода по пенсионным активам ЕНПФ также составляла 1,5%.

Ранее в Нацбанке рассказали, сколько купят валюты для поддержания пенсионных активов ЕНПФ в декабре.