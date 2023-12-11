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Законодательство РК

Как рапределяются средства Нацфонда, поступившие от передачи в конкурентную среду

Как распрделеляются средства Нацфона, поступившие от передачи в конкурентную среду Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра Нацэкономики от 29 ноября 2023 года внесены изменения Правила поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних компаний в Национальный фонд РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился пункт, предусматривающий, как распределяются средства, поступившие от передачи в конкурентную среду активов группы Фонда.

В размере 100% они перечисляются в Национальный фонд в виде распределения чистого дохода, за исключением:

  • средств, направляемых группой Фонда на погашение долговых обязательств (без учета погашения обязательств перед Национальным фондом) или реализацию задач, указанных в подпункте 7 пункта 2 статьи 4 Закона "О Фонде национального благосостояния", которые не могут превышать 50% от поступивших средств в Фонд (участие в реализации социально значимых, промышленно-инновационных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики РК);
  • средств, направляемых Фондом на выплату дивидендов на государственный пакет акций, находящихся в республиканской собственности (дополнено - ред.).

При этом размер и целевое использование средств, направляемых на выплату дивидендов на государственный пакет акций, находящиеся в республиканской собственности, погашение долговых обязательств или участие в реализации социально значимых, промышленно-инновационных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики РК, от поступивших от передачи в конкурентную среду активов, определяются в соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.

Размер средств, перечисляемых в Национальный фонд за счет средств от передачи в конкурентную среду активов АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)", корректируется в соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК на сумму, необходимую для погашения внутреннего долга.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определены размеры трансферта из Нацфонда. Глава государства подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы".

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