Как в 2023-м менялась зарплата в Казахстане, почему росла экономика и сколько будет жителей к 2030 году

Подходит к концу 2023 год, пришло время подводить итоги. Анализируя данные Бюро национальной статистики, Zakon.kz выяснил: как менялась средняя заработная плата по стране, почему показатели промышленности выросли более чем на 4% и сколько людей будет проживать в РК к 2030 году.

Ежедневно и в мире, и в нашей стране происходит очень много событий, каждое из которых или ускоряет ход истории, или приостанавливает ее движение. В отношении экономики развитием можно считать такие изменения, которые увеличивают благосостояние общества, страны. В самом общем виде они выражаются в динамике некоторых количественных показателей.

Темпы прироста населения в среднем составляют 1,46%

Основным индикатором, определяющим благополучие в любой стране, можно считать изменение количества населения: если увеличивается, то значит, государством созданы соответствующие условия. Население является фактором развития экономики, и в больших странах (с точки зрения величины населения), становится возможным реализовать крупные, значимые для человечества экономические проекты. Поэтому любому государству выгодно, когда население растет, а вместе с ним и экономика.

По площади Казахстан занимает 9-е место в мире. И при такой огромной территории население страны совсем небольшое. По этому показателю мы находимся где–то на 60–м месте в мире. Однако в результате государственной политики, осуществляемой за годы независимости, величина населения Казахстана в 2023 году преодолела отметку в 20 млн человек (по данным на 14 ноября 2023г.)

Если проанализировать статистические данные изменения величины населения за последние 3–4 года, то можно наблюдать постоянный прирост населения в стране. Средний темп прироста населения 1,46%. Это значит, что становится возможным определить, к примеру, сколько людей будет проживать в республике к 2030 году.

Фото: Zakon.kz

Данный график показывает, что при сложившихся благоприятных условиях в экономике, за последние четыре года население Казахстана постоянно растет. Конечно, с разной динамикой, но, тем не менее, однозначно увеличивается. Учитывая уже сложившуюся величину темпа прироста (1,46%) и допуская ее сохранение, получаем, что в 2030 году население Казахстана может перевалить за отметку в 22 млн человек.

Несмотря на мировой кризис, казахстанская экономика растет

Вторым показателем, имеющим существенное значение для любой экономики, является динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП): чем больше стоимость произведенной продукции и услуг по сравнению с предыдущим годом, тем лучше, тем быстрее растет экономика. Данный показатель отражает темп ее развития, когда сравниваются результаты деятельности экономики разных периодов между собой: если наблюдается положительная разница, то это свидетельствует о прогрессе, если нулевая динамика или даже отрицательная, то это означает, что в экономике есть проблемы.

За темпом и стабильностью экономического роста страны (ВВП) внимательно следят государство и различные заинтересованные лица, например, инвесторы, международные кредитные учреждения, страны – конкуренты и др., поскольку от этого зависит инвестиционная привлекательность экономики, а соответственно и благополучие общества.

Здесь стоит отметить, что в настоящее время многие развитые страны переживают экономический спад и демонстрируют либо низкие, либо отрицательные значения экономического роста, а экономика Казахстана показывает увеличение значений ВВП. Так индекс физического объема в январе–сентябре 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В структуре ВВП наибольшую долю составляет производство (27,7%), а на втором месте – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 15,8%. В связи с тем, что основную долю в структуре ВВП занимает производство, то особое внимание следует обратить на анализ этой сферы, как наиболее перспективной.

Фото: Zakon.kz

Данные статистики показывают, что несмотря на кризисные явления в мировой экономике, казахстанская промышленность за неполный 2023 год демонстрирует рост более 4%, что положительно характеризует работу, как государства, так и соответствующих отраслей предпринимательства.

Подобный рост объясняется тем, что:

во–первых, востребованность экономики в товарах данных отраслей;

во–вторых, в повышении спроса на данную продукцию на рынке. Этот вывод основывается на том, что рынок все больше переходит на форму работы на заказ;

в–третьих, подобное увеличение спроса на казахстанскую промышленную продукцию требует наращивания мощностей, и со временем без обновления оборудования на более производительное не обойтись.

Все перечисленные моменты способствуют развитию казахстанской промышленности и повышают ее конкурентоспособность.

Как менялись показатели заработной платы

Третьим ключевым моментом, который следовало бы отметить, как прогрессивный – это изменение методики определения минимальной заработной платы (МЗП), которая в последние годы устанавливалась президентом РК. С января 2023 года МЗП установлена в размере 70 тыс. тенге.

Напомним, в сентябре 2022 года президент Касым–Жомарт Токаев в своем Послании продекларировал, что "базовым фактором повышения благосостояния народа является рост зарплат, адекватных рыночным условиям".

"Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. Мной принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан. Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%". Касым–Жомарт Токаев.

Данное утверждение обосновано экономической необходимостью и является отражением проблем, как в мировой, так и в казахстанской экономике, как то: ускорение инфляции, сбои в цепочке поставок в результате вооруженных конфликтов, рост базовой ставки и пр. А к июню 2023 года Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами Всемирного банка разработали проект новой методики определения МЗП. Согласно проекту размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда. Данная методика использует в своей основе Индекс Кейтца, применяющийся во многих развитых странах. Следующим шагом у разработчиков будет оформление данного проекта в трудовое законодательство и придания ему статуса закона.

Если говорить о таком прогрессивном моменте в ново методике, как привязка величины зарплаты к производительности труда (означающего увеличение количества произведенного продукта в единицу времени), то можно предположить, что у миллионов казахстанских работников возникает мотивация к ее повышению, а это является одним из факторов повышения конкурентоспособности экономики Казахстана.

В то же время, анализируя данные Бюро нацстатистики можно отметить следующие изменения в заработной плате в течение года:

Фото: Zakon.kz

По данным Бюро нацстатистики в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в III квартале 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года сложился в Жетысуской области – на 21,1%, в г. Алматы – на 20,8%, в Кызылординской области – на 20,7%. Самый низкий рост наблюдается в Алматинской области – на 8,5% и в Северо–Казахстанской области – на 11,3%.



Во II квартале в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года зафиксирован в Улытауской области – 23,8%, наименьший рост отмечен в Туркестанской области – 12,2%.

В I квартале в региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года сложился в Атырауской области – 29,4%, в Костанайской области – 23,0%, в Мангистауской области – 22,5%, в Улытауской области – 22,1%. Самый низкий рост наблюдается в Западно–Казахстанской области – 11,9% и в Туркестанской области – 14,0%.

Прогрессивная шкала налогообложения

Еще одним очень значимым для казахстанской экономики событием следует назвать переход с плоской на прогрессивную шкалу налогообложения. Президент РК в своем сентябрьском выступлении в 2023 году озвучил необходимость изменения подхода в налогообложении и ускорение введение прогрессивного налогообложения.

Данное заявление главы государства о переходе на новый принцип налогообложения является требованием развития экономики, поскольку основные развитые страны уже давно используют эту форму налогообложения. Она означает, что субъекты рынка с большими доходами несут соответственно большую налоговую нагрузку.

Вместе с тем, подобный подход налогообложения позволяет государству эффективнее осуществлять функцию по распределению благ в обществе для нивелирования отрицательных моментов рыночной экономики, поскольку здесь действие законов объективно влечет деление общества на лиц с высокими доходами и с низкими. Кроме этого, государство может больше аккумулировать денежных средств в отличие от плоской шкалы, и тем самым круг возможностей совершить более крупные преобразования в стране у него расширяется.

Вот такие интересные события произошли в уходящем 2023 году. Ранее Zakon.kz писал прогноз на 2024 год по ожидаемой инфляции, базовой ставке и курсе тенге, о вызовах на фондовом рынке и о рекомендациях Минфина по сдаче декларации в следующем году.