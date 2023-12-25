Доллар подешевел на торгах 25 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,63 тенге, снизившись на 1,87 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями 25, 26 декабря 2023 года в Китае.

Курс евро установлен Нацбанком – в 505,75 тенге, рубля – 5,01 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,3-460,3 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.

Нефть на мировых рынках 25 декабря не торгуется.

22 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,45%, до 78,80 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на февраль 2024 года на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,45%, до 73,56 долларов за баррель.

В целом по итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 3,29%, WTI - на 2,98%.