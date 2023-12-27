Коней и золото стоит вписать: как декларировать подарки и домашних животных
Куандыков подчеркнул, что дорогих породистых животных
граждане могут задекларировать по желанию.
"Если есть ценные домашние животные, например – породистый скакун или собака редкой породы (если их стоимость превышает 1000 МРП или 3,5 млн тенге – Прим. ред.), то данное домашнее животное может быть оценено и по желанию владельца может быть указано в декларации". Нуржан Куандыков
Говоря о подарках, директор департамента уточнил, что декларированию подлежат только ценные.
В так называемой "входной" декларации по форме 250.00 декларируются подарки в виде недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом. Квартиры, машины и доли в юрлицах, зарегистрированные в Казахстане, декларировать не нужно.
Необходимо декларировать подаренные наличные деньги в пределах 1000 МРП (34,5 млн тенге), доли в жилищном строительстве, ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото и объекты интеллектуальной собственности. Другие подарки отражаются в декларации по желанию, их если стоимость превышает 1000 МРП.
В ежегодной декларации по форме 270.00 подлежат отражению также подарки в виде зарегистрированных за рубежом квартир, машин и долей в иностранных компаниях.
Также необходимо задекларировать наличные деньги как доход, подлежащий обложению самостоятельно.
Кроме того, госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги должны по форме 270,00 задекларировать полученное в подарок имущество, находящееся на территории Республики Казахстан и за рубежом.
Если подарки получены от физических лиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, они не облагаются подоходным налогом.
"Ценные подарки, которые необязательно декларировать, граждане могут отразить по своему желанию. Если не хотят, то могут и не декларировать. Но есть такой момент: в будущем, если возникнут расходы, превышающие доходы гражданина, но он отразил в декларации ценное имущество, которое он может реализовать, то может подтвердить факт реализации и приобретения другого имущество. Потому что если гражданин сдавал пустую декларацию, а потом приобрел квартиру за 50 млн тенге, в его отношении будет проведен камеральный контроль, затем, в случае несогласия гражданина с результатами, – налоговая проверка, и ему на эти 50 млн будут доначислены налоги". Нуржан Куандыков
Как отметили в Минфине, декларацию о доходах необходимо будет предоставить до 15 сентября 2024 года по месту жительства. Можно предоставить ее через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", мобильные приложения e-salyqAzamat, приложения банков Halyq Centercredit.
Как показали результаты первых двух этапов декларирования (декларации госслужащих и декларирование доходов работников госучреждений и квазигосударственного сектора), около 99% казахстанцев предоставили декларации в электронном виде. Также граждане вправе предоставить декларацию на бумажном носителе (по почте или в явочном порядке).
О том, нужно ли декларировать подарки, 14 декабря 2023 года в кулуарах Сената говорил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Поэтапное всеобщее декларирование вводится в Казахстане с 1 января 2021 года. На первом этапе декларации сдавали госслужащие, на втором – работники госкомпаний и квазигосударственного сектора. Третий этап, когда задекларировать свои доходы должны будут все руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, стартует 1 января 2024 года, а с начала 2025 года на четвертом этапе декларации должны будут предоставлять все граждане Казахстана.
Подробнее о процедурах декларирования можно прочитать здесь.