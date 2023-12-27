Коней и золото стоит вписать: как декларировать подарки и домашних животных

О том, как оформлять декларации о доходах, какие подарки и домашние животные подлежат декларированию, на пресс-конференции 27 декабря 2023 года рассказал директор Департамента КГД МФ РК Нуржан Куандыков, передает Zakon.kz.

Куандыков подчеркнул, что дорогих породистых животных граждане могут задекларировать по желанию.



"Если есть ценные домашние животные, например – породистый скакун или собака редкой породы (если их стоимость превышает 1000 МРП или 3,5 млн тенге – Прим. ред.), то данное домашнее животное может быть оценено и по желанию владельца может быть указано в декларации". Нуржан Куандыков

Говоря о подарках, директор департамента уточнил, что декларированию подлежат только ценные.

В так называемой "входной" декларации по форме 250.00 декларируются подарки в виде недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом. Квартиры, машины и доли в юрлицах, зарегистрированные в Казахстане, декларировать не нужно.

Необходимо декларировать подаренные наличные деньги в пределах 1000 МРП (34,5 млн тенге), доли в жилищном строительстве, ценные бумаги, цифровые активы, инвестиционное золото и объекты интеллектуальной собственности. Другие подарки отражаются в декларации по желанию, их если стоимость превышает 1000 МРП.

В ежегодной декларации по форме 270.00 подлежат отражению также подарки в виде зарегистрированных за рубежом квартир, машин и долей в иностранных компаниях.

Также необходимо задекларировать наличные деньги как доход, подлежащий обложению самостоятельно.

Кроме того, госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги должны по форме 270,00 задекларировать полученное в подарок имущество, находящееся на территории Республики Казахстан и за рубежом.

Если подарки получены от физических лиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, они не облагаются подоходным налогом.

"Ценные подарки, которые необязательно декларировать, граждане могут отразить по своему желанию. Если не хотят, то могут и не декларировать. Но есть такой момент: в будущем, если возникнут расходы, превышающие доходы гражданина, но он отразил в декларации ценное имущество, которое он может реализовать, то может подтвердить факт реализации и приобретения другого имущество. Потому что если гражданин сдавал пустую декларацию, а потом приобрел квартиру за 50 млн тенге, в его отношении будет проведен камеральный контроль, затем, в случае несогласия гражданина с результатами, – налоговая проверка, и ему на эти 50 млн будут доначислены налоги". Нуржан Куандыков

Как отметили в Минфине, декларацию о доходах необходимо будет предоставить до 15 сентября 2024 года по месту жительства. Можно предоставить ее через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронное правительство", мобильные приложения e-salyqAzamat, приложения банков Halyq Centercredit.

Как показали результаты первых двух этапов декларирования (декларации госслужащих и декларирование доходов работников госучреждений и квазигосударственного сектора), около 99% казахстанцев предоставили декларации в электронном виде. Также граждане вправе предоставить декларацию на бумажном носителе (по почте или в явочном порядке).

О том, нужно ли декларировать подарки, 14 декабря 2023 года в кулуарах Сената говорил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Поэтапное всеобщее декларирование вводится в Казахстане с 1 января 2021 года. На первом этапе декларации сдавали госслужащие, на втором – работники госкомпаний и квазигосударственного сектора. Третий этап, когда задекларировать свои доходы должны будут все руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, стартует 1 января 2024 года, а с начала 2025 года на четвертом этапе декларации должны будут предоставлять все граждане Казахстана.

Подробнее о процедурах декларирования можно прочитать здесь.