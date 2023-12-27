Новшества в страховании жизни, недвижимости и авто – чем был интересен 2023 год

Страховой рынок Казахстана обычно не богат на события. Но в течение года все же произошло несколько существенных изменений. Новшества затронули рынок страхования жизни, недвижимости, авто, сектор медстрахования для трудовых мигрантов. Чем был интересен уходящий год, в материале Zakon.kz.

Как напомнил председатель правления АО "СК "Номад Иншуранс" Даурен Иманжанов, с этого года казахстанцам запретили страховать автомобили, которые стоят на учете в другой стране.

"Таких было много в приграничных с Россией регионах. Чтобы купить автостраховку, гражданам нашей страны теперь сначала нужно легализовать свою машину в Казахстане. Такое нововведение сказалось на страховых премиях, они незначительно, но все же снизились. Дело в том, что до введения запрета при оформлении полиса владельцу автомобиля, стоящему на иностранном учете, мы применяли повышенный коэффициент, такой как для иностранцев, временно въезжающих в нашу страну". Даурен Иманжанов

Другое новшество – вмененное медицинское страхование для иностранцев, работающих в Казахстане.

"Был утвержден типовой договор с минимальным перечнем медицинских услуг, на который может рассчитывать трудовой мигрант в случае болезни. Эта страховка обязательная, без нее иностранец не имеет права официально устроиться на работу в нашей стране". Даурен Иманжанов

Кроме этого, с этого года страховые агенты – юридические лица были обязаны работать с одной компанией по общему страхованию и по страхованию жизни. Таким образом, теперь агент оформляет договоры страхования от имени одной компании, не распыляясь между разными.

"Страховые компании с этого года обязаны передавать информацию по всем договорам страхования, перестрахования и страховым случаям в ЕСБД для сбора и анализа данных. Раньше страховщики передавали в ЕСБД только данные по обязательным классам страхования". Даурен Иманжанов

Он также рассказал, что в этом году наблюдался значительный рост объемов продаж по страхованию имущества и КАСКО, который был связан с активностью в банковском секторе – банки выдают казахстанцам кредиты на покупку автомобилей и недвижимости, которые в таком случае необходимо страховать, как залоговое имущество.

Рост по всем фронтам

За первые 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечен значительный рост объема премий по нескольким видам страхования, в том числе:

КАСКО увеличилось на 131% (в 2,3 раза).

Страхование грузов выросло на 73% (в 1,7 раза).

Страхование профессиональной ответственности увеличилось на 264% (в 3,6 раза).

Такими данными с Zakon.kz поделилась страховая компания Amanat (СК Amanat).

"Стоит отметить снижение активности в сфере страхования ОС ГПО ВТС по временному въезду, это связано с законодательным запретом на страхование автомобилей с иностранным учетом для резидентов РК. Несмотря на землетрясения, пожары и другие катастрофические события, активность населения в приобретении договоров страхования имущества остается на относительно низком уровне, проявляясь в краткосрочном интересе к продуктам на рынке". СК Amanat

А вот по данным заместителя председателя правления СК "Евразия" Нуржана Джантуреева, в этом году сбор страховых премий может показать итоговый рост по сравнению с прошлым годом на уровне около 15%, что свидетельствует о том, что страховой рынок развивается опережающими инфляцию темпами. При этом основной прирост сбора премий обеспечен преимущественно за счет добровольных классов страхования.

"Добровольное страхование автомобильного транспорта или КАСКО показало самый значительный прирост, увеличившись за год практически вдвое и догнав по показателям сбора премий обязательное автострахование (ОГПО ВТС). Нужно отметить, что рост данного класса был преимущественно обеспечен ростом автокредитования и необходимостью страхования авто в качестве залога". Нуржан Джантуреев

Отметим, что, по данным Первого Кредитного Бюро, объемы автокредитования с 1 января 2023 года выросли на 57%, до 2,38 трлн тенге. Число заемщиков выросло на 27% до 416 тыс.

Как отметил Джантуреев, страхование грузов также показало двукратный рост по итогам года. Это связано с "реализацией логистического потенциала Казахстана в условиях исключения РФ из логистических цепочек между Китаем и Европой".

"Страхование имущества традиционно занимает самую большую часть в портфеле страховщиков, однако нужно отметить, что сбор премий по данному классу обеспечен в основном корпоративным сегментом. Остается констатировать, что население в подавляющем большинстве случаев прибегает к страхованию собственного жилья в основном при оформлении ипотечных займов". Нуржан Джантуреев

Однако серия турецких землетрясений оказала определенный психологический эффект на казахстанцев, увеличив количество обращений по теме страхования имущества в 12-15 раз. Впрочем, кратковременный ажиотаж все же не повлиял на рост количества договоров страхования имущества граждан от землетрясений.

В целом, по данным СК "Евразия", почти все классы страхования росли в течение года, кроме страхования банковских займов, которое показало практически четырехкратное снижение. Здесь стоит пояснить, что страхование займов занимает незначительную часть в общем объеме премий и не оказало существенного воздействия на рынок.

Представители рынка также отметили, что огромное влияние на сектор оказала цифровизация. Причем по диджитализации страховых продуктов казахстанские страховщики опережают зарубежные компании. Компании уже перевели большинство страховых продуктов в онлайн, включая страхование жилья, медстрахование и другие.