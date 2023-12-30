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Цены на популярные криптовалюты на 30 декабря

биткоины Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 41 880 $; изменения за 24 часа: -1,95%.

Ethereum (ETH): 2 287,05 $; изменения за 24 часа: -3,58%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

BNB (BNB): 316,6 $; изменения за 24 часа: -0,35%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Dogecoin (DOGE): 0,089915 $; изменения за 24 часа: -2,62%.

Cardano (ADA): 0,5992 $; изменения за 24 часа: -3,14%.

По состоянию на 30 декабря 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 454.56 тенге.

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