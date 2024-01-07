Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 43 985,5 $; изменения за 24 часа: +0,65%.
Ethereum (ETH): 2 236,03 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 305,70 $; изменения за 24 часа: -0,45%.
USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,079973 $; изменения за 24 часа: -0,95%.
Cardano (ADA): 0,5190 $; изменения за 24 часа: -0,16%.
По состоянию на 7 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.43 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.