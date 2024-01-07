Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 43 985,5 $; изменения за 24 часа: +0,65%.

Ethereum (ETH): 2 236,03 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 305,70 $; изменения за 24 часа: -0,45%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,079973 $; изменения за 24 часа: -0,95%.

Cardano (ADA): 0,5190 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

По состоянию на 7 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.43 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.