Нужен ли Казахстану аграрный банк, рассказал Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов 19 января обозначил позицию финансового регулятора по поводу создания отдельного аграрного банка для нужд сельского хозяйства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Нацбанка, идею создания Агробанка обсуждают уже очень долго.

"Здесь вопрос в первую очередь, мне кажется, в определении: что есть "Агробанк"? Если вы помните, инструментарий поддержки сельского хозяйства достаточно широк – это и само МСХ со своими программами по субсидированию, это и управления сельского хозяйства на местах. Ранее были агрохолдинг "Казагро", Продкорпорация. Сейчас "Казагро" в составе "Байтерека". Тимур Сулейменов

Он добавил, что если говорить о создании полноценного банка, который привлекает депозиты и выдает кредиты, то до сих пор Нацбанк сохраняет достаточно скептическое мнение о возможности создать такую организацию.

"Если это будет узкоотраслевой банк, который кредитует исключительно сельское хозяйство, он не будет обладать характеристиками полноценного банка. Депозиторы понимают, что риски в сельском хозяйстве гораздо выше, чем в целом у диверсифицированного, универсального банка. Поэтому идея самого банка кажется нам пока еще недостаточно проработанной". Тимур Сулейменов

Вместе с тем, подчеркнул глава финрегулятора, позиция Нацбанка заключалась в том, что однозначно нужно совершенствовать инструменты финансовой поддержки аграриев.

"При этом, мне кажется, нельзя вопрос решать только институциональными изменениями: что-то понадобилось – создали холдинг, что-то понадобилось – создали банк. Надо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе. Если это вопрос системы "Колдау", давайте изменим ее. Если это вопрос доведения денег до конкретных фермеров, снижения концентрации в крупных хозяйствах, то это другой вопрос". Тимур Сулейменов

Тимур Сулейменов подчеркнул, что позиция Нацбанка по поводу создания Агробанка остается неизменной.

"Мы позицию свою не меняли. Мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которое правительство внесет, мы готовы озвучить свою позицию по поддержке – финансовой и нефинансовой – сельского хозяйства. Поэтому наша позиция неизменна. Это компетенция правительства, "Байтерека" и МСХ. Они ведут работу по вопросам совершенствования мер финансовой поддержки, но нужно ли нам создавать банк, который выдает кредиты и получает депозиты, при наличии "КазАгроФинанса", при наличии АКК и других компаний в составе "Байтерека", для меня не является очевидным. Давайте сначала разбираться с тем, что есть. Нужно навести там порядок, а потом принимать решение о том, нужен ли нам еще какой-то государственный или полугосударственный банк". Тимур Сулейменов

В 2023 году представители Нацбанка и Министерства нацэкономики уже высказывались против идеи о создании Агробанка.