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Мобильные переводы: как работать официантам и таксистам, не нарушая закон

Мобильные переводы: как работать официантам и таксистам, не наршуая закон Фото: freepik
С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные переводы граждан с признаками предпринимательской деятельности. В Департаменте государственных доходов Алматы рассказали, как теперь работать официантам и таксистам, не нарушая закон, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Департамента государственных доходов Алматы Зангара Шындали, контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков.

"Органы государственных доходов не будут проверять все мобильные переводы. Проверке подлежат только лица, скрывающие свои доходы или не зарегистрированные как ИП, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более лиц в течение трех месяцев", – рассказал Зангар Шындали.

Журналисты отметили, что некоторые официанты до сих пор принимают переводы на свои номера. В связи с этим возникает вопрос, не скрывают ли таким образом владельцы кафе и ресторанов свои доходы.

"Принимать переводы, тем более на счета третьих лиц, это неправильно. Возможно, есть факты укрывательства, потому что официант никак не связан с предпринимательской деятельностью самого владельца ресторана. Поэтому здесь в первую очередь необходимо требовать, чтобы оплата была через POS-терминалы, либо наличными средствами и в обязательном порядке нужен чек", – ответил Зангар Шындали.

Он добавил, что таким образом владелец ресторана подвергает риску своих работников, поскольку при проверке переводов к официантам могут возникнуть вопросы.

Рассказал он и том, как сейчас работать таксистам, у которых не всегда есть терминалы с QR-кодами для оплаты.

"Если вы имеете в виду сервис, через который заказываем такси, мы тоже проводили анализ. Там сокрытий нет, потому что деньги списываются со счетов потребителя на счет получателя, там применяется ККМ и все транзакции фиксируются, POS-терминал не нужен. Но, если средств на карте не хватило, и вы собираетесь оплачивать наличными, то в этом приложении тоже есть такой функционал, он автоматом, не отвлекая водителя, выдает чеки и фиксирует".Зангар Шындали

О том, какие именно денежные переводы нужно будет указывать в декларации в 2024 году, читайте по ссылке

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