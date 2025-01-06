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Общество

Что важно знать казахстанцам про мобильные переводы

Мобильные денежные переводы, деньги, тенге, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:05 Фото: Zakon.kz
Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Об этом 6 января 2025 года заявили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности (согласно приказу министра финансов РК от 29.03.2022 года №323).

"С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

"Также предлагается установить следующий критерий: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает трехкратный размер минимальной заработной платы" (по состоянию на 1 января 2024 года 255 тыс. тенге)".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Ранее мы писали, насколько вырос объем безналичных операций в Казахстане. Подробнее об этом по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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