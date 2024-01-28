Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 42 464,1 $; изменения за 24 часа: +1,69%.

Ethereum (ETH): 2 281,08 $; изменения за 24 часа: +0,70%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 307,19 $; изменения за 24 часа: +1,08%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,080262 $; изменения за 24 часа: +0,77%.

Cardano (ADA): 0,4966 $; изменения за 24 часа: +3,10%.

По состоянию на 28 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 449.74 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.