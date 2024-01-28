Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 42 464,1 $; изменения за 24 часа: +1,69%.
Ethereum (ETH): 2 281,08 $; изменения за 24 часа: +0,70%.
Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 307,19 $; изменения за 24 часа: +1,08%.
USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
Dogecoin (DOGE): 0,080262 $; изменения за 24 часа: +0,77%.
Cardano (ADA): 0,4966 $; изменения за 24 часа: +3,10%.
По состоянию на 28 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 449.74 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.