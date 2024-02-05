Доллар стал еще дороже на торгах 5 февраля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,16 тенге, поднявшись еще на 1,88 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,73 тенге (-0,02).
Нацбанк установил курс евро в евро – 491,36 тенге, рубля – 4,98 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,1-455,3 тенге, евро – по 488-492 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.
Между тем мировые цены растут на торгах 5 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,71 долларов за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,4%, до 72,57 долларов за баррель.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript