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Доллар стал еще дороже на торгах 5 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,16 тенге, поднявшись еще на 1,88 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 62,73 тенге (-0,02).

Нацбанк установил курс евро в евро – 491,36 тенге, рубля – 4,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,1-455,3 тенге, евро – по 488-492 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 5 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,71 долларов за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. 

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,4%, до 72,57 долларов за баррель.

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