Цены на популярные криптовалюты на 10 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 46 963,4 $; изменения за 24 часа: +0,41%.

Ethereum (ETH): 2 478,80 $; изменения за 24 часа: +0,18%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

BNB (BNB): 319,60 $; изменения за 24 часа: -1,27%.

USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,080601 $; изменения за 24 часа: -1,18%.

Cardano (ADA): 0,5308 $; изменения за 24 часа: -1,45%.

По состоянию на 10 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.1 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.