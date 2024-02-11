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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: Zakon.kz
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 47 997,1 $; изменения за 24 часа: +2,32%.

Ethereum (ETH): 2 517,02 $; изменения за 24 часа: +1,21%.

Tether (USDT): 1,0005 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 322,00 $; изменения за 24 часа: +0,88%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,082345 $; изменения за 24 часа: +2,31%.

Cardano (ADA): 0,5521 $; изменения за 24 часа: +4,24%.

По состоянию на 11 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.1 тенге.

Мухит Турсынали
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