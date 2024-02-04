Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин Фото: Zakon.kz
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 42 943,5 $; изменения за 24 часа: -0,27%.

Ethereum (ETH): 2 300,83 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 299,90 $; изменения за 24 часа: -0,73%.

USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,078725 $; изменения за 24 часа: -0,42%.

Cardano (ADA): 0,5053 $; изменения за 24 часа: -3,32%.

По состоянию на 4 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 февраля
биткоин
Цены на популярные криптовалюты на 3 февраля
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 3 февраля
Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Кому звезды подарят шанс изменить все в этом году
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
В Казахстане хотят изменить порядок упдлаты отчислений и взносов на ОСМС
В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: