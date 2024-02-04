Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 42 943,5 $; изменения за 24 часа: -0,27%.

Ethereum (ETH): 2 300,83 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

BNB (BNB): 299,90 $; изменения за 24 часа: -0,73%.

USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,078725 $; изменения за 24 часа: -0,42%.

Cardano (ADA): 0,5053 $; изменения за 24 часа: -3,32%.

По состоянию на 4 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.