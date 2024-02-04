Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 42 943,5 $; изменения за 24 часа: -0,27%.
Ethereum (ETH): 2 300,83 $; изменения за 24 часа: -0,57%.
Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 299,90 $; изменения за 24 часа: -0,73%.
USD Coin (USDC): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,078725 $; изменения за 24 часа: -0,42%.
Cardano (ADA): 0,5053 $; изменения за 24 часа: -3,32%.
По состоянию на 4 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.