Стало известно, что намерены построить на средства ЕНПФ

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин 15 февраля 2024 года рассказал, что намерены построить на средства Единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд тенге.

В этой связи необходимо реализовать 61 проект КОС на предварительную сумму 878 млрд тенге по следующим механизмам:

– 8 проектов на общую сумму порядка 200 млрд тенге за счет займов международных финансовых организаций под государственную гарантию;

– 28 проектов за счет средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд тенге;

– 1 проект на общую сумму 16 млрд тенге в Конаеве планируется реализовать по механизму ГЧП;

– 24 проекта планируется реализовать за счет средств ЕНПФ через НУХ "Байтерек" на общую сумму 316 млрд тенге.

Позже вице-министр сообщил, что протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики от 26 апреля 2023 года принято решение о выделении средств из ЕНПФ на реализацию проектов КОС.

"По итогам заседания акиматам поручено обеспечить разработку проектной документации до конца 2023 года с обеспечением положительного заключения государственной экспертизы. В целях утверждения механизма облигационных займов на сегодняшний день ведется работа по внесению изменений в Бюджетный кодекс с целью выпуска облигаций акиматов на реализацию проектов КОС. Законопроект находится на рассмотрении в Сенате Парламента. Из 24 проектов КОС только один проект КОС в Алматы находится на этапе прохождения государственной экспертизы, четыре проекта (Есик, Каратау, Кульсары и Жанатас) – на стадии завершения проектирования и по 13 проектам (Туркестан, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Аксай, Щучинск, Атбасар, Аягоз, Шахтинск, Жанаозен, Кентау и Лисаковск) осуществляется разработка проектной документации", – резюмировал вице-министр.

2 февраля 2024 года первый заместитель премьер-министра Роман Скляр высказался об инвестировании пенсионных активов в облигации "Байтерека". Тогда же эксперт по энергетике Петр Своик предложил инвестировать средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в энергетику.

