Цены на популярные криптовалюты на 17 февраля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 51 759,4 $; изменения за 24 часа: -0,90%.
Ethereum (ETH): 2 784,14 $; изменения за 24 часа: -1,42%.
Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 357,69 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,084694 $; изменения за 24 часа: -2,01%.
Cardano (ADA): 0,5879 $; изменения за 24 часа: -2,20%.
По состоянию на 17 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.