Цены на популярные криптовалюты на 17 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 51 759,4 $; изменения за 24 часа: -0,90%.

Ethereum (ETH): 2 784,14 $; изменения за 24 часа: -1,42%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 357,69 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

USD Coin (USDC): 0,9996 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,084694 $; изменения за 24 часа: -2,01%.

Cardano (ADA): 0,5879 $; изменения за 24 часа: -2,20%.

По состоянию на 17 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.