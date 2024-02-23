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Нужно ли будет перепрограммировать ККМ из-за перехода на новый часовой пояс

Нужно ли перепрограммировать ККМ в связи с переходом на новый часовой пояс Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов напомнили, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) весь Казахстан будет переведен на единый часовой пояс (+5), местное время будет переведено на 1 час назад, что скажется на работе некоторых ККМ, сообщает Zakon.kz.

В связи c чем в части работы контрольно-кассовых машин (ККМ) необходимо сделать следующее:

  1. По ККМ, являющимся аппаратно-программными комплексами (АПК), настройка времени будет произведена в автоматическом режиме на сервере производителей АПК в 00:00 часов 1 марта 2024 года.
  2. По ККМ, не являющимся АПК, то есть "железным" ККМ, настройку времени необходимо произвести пользователям самостоятельно после 29 февраля 2024 года в соответствии с прилагаемым к ККМ руководством по эксплуатации (раздел "Программирование даты и времени").

Видеоинструкции размещены на официальных аккаунтах Комитета государственных доходов press_kyzmet_kgd, kgd.gov.kz, kgdmfrk.

При возникновении вопросов консультацию можно получить бесплатно в Центрах технического обслуживания в рамках договоров на сопровождение ККМ, Центрах оказания услуг в Управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру телефона 1414 (3).

Ранее сообщалось, что весь Казахстан переходит на 5-й часовой пояс с 1 марта. Принято соответствующее постановление правительства.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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