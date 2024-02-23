Как очередное снижение базовой ставки может отразиться на курсе тенге

Национальный банк Казахстана вновь принял решение о снижении базовой ставки. Как это может повлиять на курс нацвалюты, Zakon.kz рассказали эксперты.

Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 15,25% до 14,75%.

Для финансового рынка решение было вполне ожидаемым. Согласно февральскому опросу Ассоциации финансистов Казахстана, 81% экспертов предполагали, что регулятор примет решение о дальнейшем снижении. Из них 67% прогнозировали понижения до 15%, остальные – до 14,75%.

Адекватное смягчение

Эксперты положительно оценили решение Нацбанка. Аналитик Alpari Анна Бодрова считает темпы смягчения монетарной политики адекватными сформировавшимся макроэкономическим условиям.

"Учитывая, что это не первое снижение ставки, можно ожидать создания благоприятных фискальных условий для рынка и потребителя". Анна Бодрова

Замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннур Ашигали добавил, что в целом прослеживается тенденция медленного и осторожного смягчения политики регулятора по мере того, как условия в экономике позволяют вносить такие коррективы. На текущий момент Нацбанк имел все основания для очередного смягчения монетарных условий.

Это решение, по его мнению, поспособствует стимулированию кредитной активности в экономике, поддержит ее рост, особенно в части строительства и рынка недвижимости.

"Стоит упомянуть, что потребительская инфляция вышла на уровень 9,5% годовых, тем самым упрочив тренд на ослабление темпов роста цен. Этот сигнал планомерного остывания инфляционных процессов выводит реальную ставку на уверенно положительные оценки, что благоприятно для инструментов в тенге". Жаннур Ашигали

По оценкам эксперта, базовая ставка может продолжить планомерное понижение в течение года в зависимости от инфляционных процессов, динамики ВВП.

"Мы оцениваем, что в течение года есть пространство по снижению до уровня в 9-10% в отсутствие новых макрошоков". Жаннур Ашигали

Анна Бодрова ожидает, что в этом году ставка может понизиться на 75 базисных пунктов в среднем при базовом сценарии (с предыдущих 15,25%). При прогрессивном варианте развития событий сокращение ставки может составить 100 базисных пунктов (до 14,25%).

К слову, по оценкам самого регулятора, на данный момент возможности для дальнейшего снижения существенно ограничены, и есть вероятность, что в ближайшее время ставка будет сохраняться на текущем уровне (14,75%).

Прогноз по тенге

Курс национальной валюты в ответ на снижение ключевой ставки несколько укрепился к доллару по итогам торгов в пятницу, 23 февраля.

Фото: KASE

Эксперты не ожидают резкого изменения курса в результате снижения ставки, но не исключают ослабления нацвалюты в будущем на фоне роста интереса к иностранным валютам.

"Осторожное, планомерное смягчение монетарных условий закладывает в ожидания игроков рынка общее понимание тенденций, которые постепенно транслируются в их поведение относительно курса тенге. Поэтому, скорее всего, резких перемен в спросе не стоит ожидать". Жаннур Ашигали

Тем не менее постепенно соотношение интереса к национальной валюте и инвалюте будет смещаться в сторону инвалюты, но это будет наложено на фоновое воздействие фундаментальных факторов платежного баланса, считает эксперт.

По оценкам Анны Бодровой на следующей неделе границы торгового диапазона на неделю будут следующими: доллар США будет торговаться в пределах 449-452 тенге, евро – 485-495 тенге, рубль 4,84-5 тенге, юань – 61-63 тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал, как снижение базовой ставки может отразиться на ставках по вкладам в БВУ. Вопрос по депозитам также прокомментировал председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.