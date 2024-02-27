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Законодательство РК

Куда Нацбанк инвестировал деньги ЕНПФ в январе 2024 года

инвестиции, ЕНПФ, пенсии Фото: Freepik
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) представил информацию по инвестиционному управлению пенсионными активами на 1 февраля 2024 года, и, в частности, по суммам, которые находятся под управлением НБРК. Подробнее – в материале Zakon.kz

По данным ЕНПФ, общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил более 18 107,8 млрд тенге. Из них активы фонда, находящиеся в доверительном управлении НБРК - 18 073,5 млрд тенге.

Согласно отчету, в январе пенсионные вклады казахстанцев Нацбанк инвестировал в следующие инструменты:

  • государственные ценные бумаги Министерства финансов РК - 196,93 млрд тенге
  • облигации АО "НУХ "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге
  • государственные ценные бумаги США в общем объеме 101,53 млрд тенге
  • вклад в иностранном банке, номинированный в долларах США, на сумму 134,47млрд тенге (с доходностью 5,33% годовых и сроком погашения 11 дней)

Отметим, что на 1 февраля 2024 года бумаги минфина РК составляют основную долю инвестирования пенсионных активов НБРК – 46,8%, далее следуют облигации квазигосударственных компаний – 10%, депозиты НБРК –3,9%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 5,8%, МФО – 2%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,9%.

"В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2024 года составил порядка 112,6 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 70% или на 46,4 млрд тенге". ЕНПФ

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за январь 2024 года составила 0,61%.

26 февраля в ЕНПФ сообщили, что пенсионные накопления казахстанцев превысили 18,1 трлн тенге. За первый месяц 2024 года ЕНПФ выплатил более 63,4 млрд тенге. Из них выплаты по возрасту составили 15,5 млрд тенге.

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