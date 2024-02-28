Сколько заработали для казахстанцев управляющие пенсионными активами за январь 2024 года
По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 34,3 млрд тенге. Активы распределены между пятью компаниями: АО "Jusan Invest", АО "Halyk Global Markets", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".
По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "Jusan Invest", составили более 6,3 млрд тенге.
Из них компания инвестировала в ГЦБ МФ РК – 42%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств – 5,1% портфеля.
"65,75% портфеля представлено в тенге, 34,25% – в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за первый месяц 2024 г. составил порядка 26,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,38%". ЕНПФ
Активы, находящиеся в доверительном управлении АО "Halyk Global Markets", составили порядка 3,4 млрд тенге. Основная доля инвестиций компании приходится на "обратное РЕПО" (не более 90 календарных дней) – 41%, далее следуют облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, – 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%.
"Инвестиции в национальной валюте составили 74,8% портфеля, в долларах США – 25,2%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 февраля 2024 года составил порядка 12,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,35%". ЕНПФ
У BCC Invest пенсионные активы ЕНПФ на сумму порядка 3,5 млрд тенге. Компания также вкладывает в РЕПО – 34,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%, государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО – 2,5%, корпоративные облигации эмитентов–резидентов РК – 2,2%, портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,7% портфеля, в долларах США – 26,3%.
"В результате инвестиционной деятельности за первый месяц 2024 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 11,1 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,29%". ЕНПФ
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили порядка 1,1 млрд тенге. Из них ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций – 27,5%, РЕПО – 9,2%, облигации БВУ РК – 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан, – 8%, государственные облигации США – 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах – 2,7%. Большая часть также инвестирована в нацвалюте – 75,2% портфеля, в долларах США – 22,8%, в канадских долларах – 1,99%.
"В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 г. с начала года составил 11,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,98%". ЕНПФ
В доверительном управлении АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" находится большая часть пенсионных активов – 20,02 млрд тенге.
Из них большая доля инвестиций приходится на "обратное РЕПО" (не более 90 календарных дней) – 64,6%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 7,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК – 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 3,8%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3% портфеля, в долларах США – 16,4%, в евро – 0,3%.
"В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 124,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,66%".ЕНПФ
В фонде напомнили, что с 1 июля 2023 вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП). При этом вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
Отметим, что общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил более 18 107,8 млрд тенге. Из них в доверительном управлении НБРК находится основная часть, или 18 073,5 млрд тенге.
Ранее Zakon.kz сообщал, в какие инструменты Нацбанк проинвестировал вклады казахстанцев в январе 2024 года.