Сколько заработали для казахстанцев управляющие пенсионными активами за январь 2024 года

Куда вкладывали и какую доходность от инвестирования пенсионных активов ЕНПФ получили управляющие инвестпортфелем (УИП) за январь 2024 года, в материале Zakon.kz.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 34,3 млрд тенге. Активы распределены между пятью компаниями: АО "Jusan Invest", АО "Halyk Global Markets", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "Jusan Invest", составили более 6,3 млрд тенге.

Из них компания инвестировала в ГЦБ МФ РК – 42%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств – 5,1% портфеля.

"65,75% портфеля представлено в тенге, 34,25% – в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за первый месяц 2024 г. составил порядка 26,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,38%". ЕНПФ

Активы, находящиеся в доверительном управлении АО "Halyk Global Markets", составили порядка 3,4 млрд тенге. Основная доля инвестиций компании приходится на "обратное РЕПО" (не более 90 календарных дней) – 41%, далее следуют облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, – 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%.

"Инвестиции в национальной валюте составили 74,8% портфеля, в долларах США – 25,2%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 февраля 2024 года составил порядка 12,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,35%". ЕНПФ

У BCC Invest пенсионные активы ЕНПФ на сумму порядка 3,5 млрд тенге. Компания также вкладывает в РЕПО – 34,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%, государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО – 2,5%, корпоративные облигации эмитентов–резидентов РК – 2,2%, портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,7% портфеля, в долларах США – 26,3%.

"В результате инвестиционной деятельности за первый месяц 2024 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 11,1 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,29%". ЕНПФ

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили порядка 1,1 млрд тенге. Из них ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций – 27,5%, РЕПО – 9,2%, облигации БВУ РК – 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан, – 8%, государственные облигации США – 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах – 2,7%. Большая часть также инвестирована в нацвалюте – 75,2% портфеля, в долларах США – 22,8%, в канадских долларах – 1,99%.

"В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 г. с начала года составил 11,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,98%". ЕНПФ

В доверительном управлении АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" находится большая часть пенсионных активов – 20,02 млрд тенге.

Из них большая доля инвестиций приходится на "обратное РЕПО" (не более 90 календарных дней) – 64,6%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 7,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК – 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 3,8%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3% портфеля, в долларах США – 16,4%, в евро – 0,3%.

"В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 124,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,66%". ЕНПФ

В фонде напомнили, что с 1 июля 2023 вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП). При этом вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.

Отметим, что общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил более 18 107,8 млрд тенге. Из них в доверительном управлении НБРК находится основная часть, или 18 073,5 млрд тенге.

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