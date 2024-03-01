Наличные тенге снова становятся популярными в Казахстане

Объем выданных в Казахстане наличных средств в январе 2024 года оказался на 18,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привела Ассоциация национальных инвесторов Казахстана 1 марта.

"По данным Национального банка, за январь текущего года общий объем выданных наличных средств составил 1,8 трлн тенге, что выше на 18,3%, чем за январь 2023 года. Количество операций также выросло на 8,4%, с 17,9 млн до 19,4 млн транзакций. Также отмечается рост среднего размера выданных наличных. Если в январе 2023 года средний чек составлял 84,3 тыс. тенге, то уже в текущем году он равнялся 92 тыс. тенге", – сообщили в Ассоциации.

При этом увеличилось и количество безналичных транзакций, а также общие объемы таких транзакций.

"За январь текущего года суммарный объем безналичных транзакций вырос на 14,6% и достиг 10,0 трлн тенге", – сообщили в Ассоциации национальных инвесторов.

Такую тенденцию там частично связывают с новым инструментом контроля, согласно которому с 1 января текущего года мобильные переводы на сумму 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки в Казахстане.

В Казахстане с 1 января стартовал третий этап всеобщего декларирования. Предпринимателям необходимо отражать доходы, полученные в том числе за счет мобильных переводов.