Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наличные тенге снова становятся популярными в Казахстане

Наличность становится популярной в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 16:27 Фото: Zakon.kz
Объем выданных в Казахстане наличных средств в январе 2024 года оказался на 18,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привела Ассоциация национальных инвесторов Казахстана 1 марта. 

"По данным Национального банка, за январь текущего года общий объем выданных наличных средств составил 1,8 трлн тенге, что выше на 18,3%, чем за январь 2023 года. Количество операций также выросло на 8,4%, с 17,9 млн до 19,4 млн транзакций. Также отмечается рост среднего размера выданных наличных. Если в январе 2023 года средний чек составлял 84,3 тыс. тенге, то уже в текущем году он равнялся 92 тыс. тенге", – сообщили в Ассоциации.

При этом увеличилось и количество безналичных транзакций, а также общие объемы таких транзакций. 

"За январь текущего года суммарный объем безналичных транзакций вырос на 14,6% и достиг 10,0 трлн тенге", – сообщили в Ассоциации национальных инвесторов.

Такую тенденцию там частично связывают с новым инструментом контроля, согласно которому с 1 января текущего года мобильные переводы на сумму 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки в Казахстане.

В Казахстане с 1 января стартовал третий этап всеобщего декларирования. Предпринимателям необходимо отражать доходы, полученные в том числе за счет мобильных переводов.

Читайте также

Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 марта
Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 марта
Жилой комплекс в Алматы, землетрясение, влияние землетрясения на цены недвижимости
Продам квартиру на 16 этаже дешево: как землетрясение повлияло на рынок недвижимости
В Казахстане выросла инфялция за месяц и год
Инфляция выросла в Казахстане в феврале
Ирина Капитанова
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: