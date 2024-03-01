Валютный прогноз: каким может быть курс тенге в первую неделю марта

В феврале курс тенге по отношению к иностранным валютам был относительно стабильным. Мнениями о том, как может сложиться курс нацвалюты в первую неделю марта с Zakon.kz поделились эксперты.

По данным Национального банка РК в феврале курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США. Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов США.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок". Пресс–служба Нацбанка РК

Аналитик Alpari Анна Бодрова отмечает, что в течение последней недели февраля курс тенге двигался активно в паре с долларом США и российским рублем, но по факту почти не изменился.

"В основном, скачки стоимости были связаны со снижением или с увеличением продаж валюты Нацбанком Казахстана для пополнения бюджета страны". Анна Бодрова

Отметим, что в первый день марта тенге несколько ослаб. По итогам торгов в пятницу, курс доллара вырос до 451,15 поднявшись на 0,50 тенге.

На первой полноценно мартовской неделе значение для курса будет иметь нефтяная конъюнктура, считает аналитик. Сырье оказывает тенге отличную поддержку, также как и параметры бюджетных трансфертов. Но также важное влияние на нацвалюту будет иметь и уже традиционный фактор.

"Основной фактор, который крайне важен для курсообразования тенге – это поток валюты, поставляемой Нацбанком из Нацфонда в рамках пополнения бюджета РК. С этим все будет примерно на уровне февраля – значит, тенге не окажется в условиях девальвации только из–за недостаточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке". Анна Бодрова

По мнению замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннура Ашигали относительная стабильность курса тенге по отношению к доллару в феврале – результат краткосрочного укрепления преимущественно под воздействием расчетов по трансфертам из Нацфонда страны. Также определенное значение имел элемент сезонности.

"Наши ожидания отражают некоторое ослабление по предложению инвалюты, усиление давления на курс тенге весной. Во многом это упирается в слабую динамику чистого экспорта и рост платежей по счетам доходов нерезидентам в рамках платежного баланса". Жаннур Ашигали

Таким образом, в ближайшие месяцы специалисты агентства ожидают возврата тенге на уровни около 460 за доллар, что объясняется оценками фундаментальных факторов – внешнеторгового фона и трансляцией инфляционных тенденций в валютный курс.

В целом, ожидания относительно колебаний курсов валют на будущую неделю выглядят следующим образом: доллар США будет удерживаться в границах 447– 453 тенге, евро – 480 – 500 тенге, рубль – 4,85–5,10 тенге, юань – 61– 63 тенге.

Добавим, что по данным Нацбанка, согласно предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США.