Что происходит с курсом тенге на этой неделе

К середине недели тенге в очередной раз ослаб по отношению к иностранным валютам. Что влияет на формирование курса нацвалюты на этой неделе по мнению аналитиков, в материале Zakon.kz.

Последние несколько дней доллар не опускается ниже отметки 479 тенге. За последние полтора месяца американская валюта уже третий раз поднимается выше этого значения. Впервые – 9 июля 2024 года, когда по итогам торгов доллар превысил 480 тенге, а также 6 августа – 479,4 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова отмечает, что торги вторника для доллара завершились на ступени 479,54 тенге на фоне более низкой, чем обычно, биржевой активности на KASE, что связано с фактором сезонности, колебания рынка сглажены.

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При этом, несмотря на то, что тенге в паре с долларом США продолжает снижение на бирже, его положение в парах с евро и рублем заметно выравнивается. Так, с начала недели российский рубль подешевел с 5,37 до 5,22 тенге согласно данным Нацбанка РК.

В Ассоциации финансистов Казахстана считают, что давление на тенге на этой неделе в большей степени оказывали внутренние факторы.

"Активные покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания и погашения внешнего долга, оплаты импортных поставок, в том числе в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов в стране, требующих приобретения импортного оборудования, техники и лицензий, а также завершения сезона отпусков". АФК

Ранее эксперты прогнозировали, что тенге еще может укрепиться в августе. При этом основным фактором поддержки может выступить уплата квартальных налогов в текущем месяце.

Эксперты ожидают, что в середине недели доллар США проторгуется в границах 476-480 тенге, евро – 520-525 тенге, рубль – 5,15-5,25 тенге, китайский юань – 66-68 тенге.