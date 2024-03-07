Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 65 858,9 $; изменения за 24 часа: +4,08%.

Ethereum (ETH): 3 779,07 $; изменения за 24 часа: +6,79%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 426,99 $; изменения за 24 часа: +9,15%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,06%.

Dogecoin (DOGE): 0,7368 $; изменения за 24 часа: +8,85%.

Cardano (ADA): 0,152060 $; изменения за 24 часа: +0,63%.