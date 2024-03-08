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Цены на популярные криптовалюты в долларах США

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 17:20 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 67 443,1 $; изменения за 24 часа: +0,85%.

Ethereum (ETH): 3 935,75 $; изменения за 24 часа: +3,92%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 476,38 $; изменения за 24 часа: +8,64%.

USD Coin (USDC): 0,9989 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Dogecoin (DOGE): 0,166924 $; изменения за 24 часа: +11,30%.

Cardano (ADA): 0,7341 $; изменения за 24 часа: +0,32%.

По состоянию на 8 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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