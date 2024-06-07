От 442 до 450: каким будет курс доллара на следующей неделе

Доллар незначительно снизился к концу текущей недели. Как может сложиться курс на следующей неделе и стоит ли ждать укрепления тенге, в материале Zakon.kz.

По итогам пятницы курс доллара составил 447,37 тенге. Таким образом, заметного снижения или укрепления за неделю не произошло. Только в четверг доллар снижался до 446 тенге.

Фото: KASE

"Пока все, что мы наблюдаем в паре доллар/тенге, укладывается в схему технических движений. Тенге чутко реагирует на параметры валютного предложения на внутреннем рынке", – говорит Аналитик Alpari Анна Бодрова.

Объемы торгов складываются, помимо прочего, и из бюджетных трансфертов Нацбанка из Нацфонда. Как только параметры операций Нацбанка стабилизируются, курс тенге восстанавливается, поясняет эксперт.

Снижение доллара на первой неделе июня доллар – это закономерная техническая реакцией на более ранее укрепление, и движения рынка сейчас логичны, добавила Анна Бодрова.

При этом, по оценкам аналитика на предстоящей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 442–450 тенге.

"Это очень широкие рамки, но и волатильность в тенге тоже стала шире", – подчеркнула она.

Евро также может торговаться в довольно широких границах 480–490 тенге, рубль – 4,95–5,10 тенге, китайский юань более скромно в пределах 60–62 тенге.

Расслабляться не нужно

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко не ожидает, что динамика доллар/тенге может существенно измениться на новой неделе июня.

Так, на сегодняшних биржевых торгах пара USDKZT оставалась во вчерашнем узком боковом коридоре 446–448 тенге за доллар.

"Существенное укрепление тенге, вероятно, будет ограничиваться пониженными объемами нетто–продаж инвалюты Нацбанком в июне (100 млн долларов против майских 300 млн) и снижением привлекательности тенговых инструментов на фоне смягчения монетарной политики в стране". Зарина Скрипченко

Аналитик поделилась, что согласно предварительным результатам июньского опроса АФК, эксперты финрынка ожидают, что к началу июля доллар будет стоить около 451 тенге.

На следующей неделе, по словам Зарины Скрипченко, на курс тенге как и прежде будут влиять традиционные факторы: динамика нефтяных котировок, стоимость доллара США по отношению к остальным валютам, состояние торгового баланса Казахстана, а также риск–аппетит на мировых рынках капитала.

Эксперт АФК резюмировала, что в отсутствие значимых событий внутри страны и за рубежом на грядущих выходных, обменный курс тенге с большой вероятностью останется в диапазоне текущей недели 446–448 тенге за доллар, при этом есть вероятность ослабления курса до 450 тенге за доллар.

Добавим, что на этой неделе эксперты рассказывали, когда курс доллара может вырасти выше 460 тенге.