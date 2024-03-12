Прогноз: как могут измениться базовая ставка, инфляция и курс тенге в течение года

Эксперты финансового рынка оценили, как могут измениться базовая ставка, инфляция, курс тенге и цена на нефть в ближайшие двенадцать месяцев, сообщает Zakon.kz

Аналитический центр АФК провел опрос среди профессиональных участников финансового рынка. Эксперты спрогнозировали как может измениться динамика некоторых экономических индикаторов в марте, и в ближайшие двенадцать месяцев.

В частности инфляционные ожидания на год вперёд были пересмотрены вверх – до 9,3% с 8,8% месяцем ранее.

"Рост наблюдаемой и ожидаемой инфляции может приостановить цикл нормализации денежно–кредитных условий. Большинство опрошенных респондентов (58%) ожидают сохранения базой ставки на заседании 12 апреля, оставшаяся часть (42%) видит небольшой потенциал для ее снижения еще на 25 базисных пунктов – до 14,5%". АФК

Финансисты считают, что пространство для снижения базовой ставки в следующие 12 месяцев остается умеренно высоким, и через год ее значение может составить уже 12,5%.

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Цена на нефть Brent, по оценкам экспертов, может быть выше ее текущих значений – 85 долларов против 81. Согласно данным АФК, это может быть обусловлено геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, готовностью ОПЕК+ корректировать добычу и глобальным улучшением финансовых условий.

"На фоне низкой волатильности курса нацвалюты, высоких цен на нефть и повышенных объемов конвертации инвалюты из Нацфонда ожидания по изменениям курса USDKZT улучшились как на краткосрочном горизонте с 455,03 до 454,4, так и на долгосрочном с 478,3 до 474,6". АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Рост экономики в следующие 12 месяцев может быть довольно консервативным, по сравнению с целевым показателем правительства в 6%. Эксперты связывают это со слабым стартом с начала года – 3,9% в январе, и неопределённостью сроков увеличения добычи на Тенгизе.