Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз: как могут измениться базовая ставка, инфляция и курс тенге в течение года

экономика, индикаторы, опрос, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:33 Фото: Freepik
Эксперты финансового рынка оценили, как могут измениться базовая ставка, инфляция, курс тенге и цена на нефть в ближайшие двенадцать месяцев, сообщает Zakon.kz

Аналитический центр АФК провел опрос среди профессиональных участников финансового рынка. Эксперты спрогнозировали как может измениться динамика некоторых экономических индикаторов в марте, и в ближайшие двенадцать месяцев.

В частности инфляционные ожидания на год вперёд были пересмотрены вверх – до 9,3% с 8,8% месяцем ранее.

"Рост наблюдаемой и ожидаемой инфляции может приостановить цикл нормализации денежно–кредитных условий. Большинство опрошенных респондентов (58%) ожидают сохранения базой ставки на заседании 12 апреля, оставшаяся часть (42%) видит небольшой потенциал для ее снижения еще на 25 базисных пунктов – до 14,5%". АФК

Финансисты считают, что пространство для снижения базовой ставки в следующие 12 месяцев остается умеренно высоким, и через год ее значение может составить уже 12,5%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:33
Нацбанк вновь снизил базовую ставку
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:33

Цена на нефть Brent, по оценкам экспертов, может быть выше ее текущих значений – 85 долларов против 81. Согласно данным АФК, это может быть обусловлено геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, готовностью ОПЕК+ корректировать добычу и глобальным улучшением финансовых условий.

"На фоне низкой волатильности курса нацвалюты, высоких цен на нефть и повышенных объемов конвертации инвалюты из Нацфонда ожидания по изменениям курса USDKZT улучшились как на краткосрочном горизонте с 455,03 до 454,4, так и на долгосрочном с 478,3 до 474,6". АФК
индикаторы, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:33

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Рост экономики в следующие 12 месяцев может быть довольно консервативным, по сравнению с целевым показателем правительства в 6%. Эксперты связывают это со слабым стартом с начала года – 3,9% в январе, и неопределённостью сроков увеличения добычи на Тенгизе.

Читайте также

Деньги, инвестиции, фондовый рынок, финансы
Как сохранить деньги от инфляции и заработать на вкладах в 2024 году
торги на бирже
Доллар еще немного подорожал на торгах 12 марта
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: