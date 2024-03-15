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Казахстанцы через сервисы платежных организаций провели 515 млн операций

Казахстанцы через сервисы платежных организаций провели 515 млн операций, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:57 Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) заявили, что объемы операций платежных организаций показывают динамику интенсивного роста: за 2023 год обороты посредством сервисов платежных организаций составили 8 трлн тенге, или на 26% больше по сравнению с 2022 годом, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка, наблюдается концентрация оборотов по платежным услугам у отдельных платежных организаций. Так, из функционирующих на платежном рынке платежных организаций значимая доля (более 80% оборота) приходится на 15 платежных организаций.

"Наибольший рост по объемам операций за 2023 год наблюдался по операциям, инициированным клиентами с помощью мобильных устройств и интернет-ресурсов. В прошлом году посредством мобильных устройств и интернет-ресурсов проведено 515 млн таких операций на сумму 4,87 трлн тенге (рост в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом). По операциям, связанным с приемом наличных денег, платежными организациями проведено 192 млн операций на сумму 2,2 трлн тенге (рост на 10,9% в сравнении с 2022 годом)", – говорится в сообщении, опубликованном 15 марта 2024 года на сайте НБК.

Также рост демонстрируют операции с электронными деньгами. В 2023 году проведено операций на сумму 596,8 млрд тенге (рост на 16% в сравнении с 2022 годом).

Распределение платежных организаций по территориям Республики Казахстан выглядит следующим образом: 88,7% (116 единиц) от количества платежных организаций приходится на Алматы, далее Астана – 8,1% (10 единиц), Караганда – 2,4% (3 единицы), также Рудный – 0,8% (1).

В рамках осуществления контрольно-надзорных функций Национальным банком в 2023 году:

  • из реестра платежных организаций исключено 12 платежных организаций по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан (представление недостоверных сведений, систематическое нарушение требований законодательства, неосуществление деятельности по оказанию платежных услуг и т.д.);
  • принято 144 ограниченных меры воздействия в отношении платежных организаций (несвоевременное представление отчетных форм, представление некорректных отчетных сведений, неосуществление ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам и т.д.). Информация по принятым мерам воздействия доступна на интернет-ресурсе Национального банка;
  • 11 платежным организациям вынесены штрафы на сумму более 33 млн тенге за нарушение требований законодательства в части представления отчетности, а также законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Казахстана зарегистрировано 130 платежных организаций (рост на 24% по сравнению с предыдущим годом). С полным списком платежных организаций можете ознакомиться здесь.

Ранее в Нацбанке Казахстана предоставили отчет по системам международных денежных переводов (СМДП).

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