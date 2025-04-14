Около 1,5 квадриллиона тенге провели через платежные системы Нацбанка в 2024 году

Сегодня, 14 апреля 2025 года, в Национальном банке Казахстана рассказали, сколько было проведено платежей в прошлом году через платежные системы НБК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что в 2024 году через платежные системы Нацбанка проведено платежей на общую сумму 1487,4 трлн тенге, что по сравнению с 2023 годом больше на 51,7%.

"Наибольшее количество операций обрабатывается с 16:00 до 17:00. Среднесуточный объем операций, проводимых в операционные дни посредством национальных платежных систем (Межбанковская система переводов денег и Система межбанковского клиринга), составил 5,9 трлн тенге". Пресс-служба НБК

По данным монетарного регулятора, средняя сумма одного платежа составила 16,9 млн тенге, что на 27,4% (на 3,6 млн тенге) выше показателя 2023 года.

"Коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка в 2024 году превысил установленные целевые показатели и составил 99,96%. Это подтверждает высокую доступность и бесперебойность национальных платежных систем". Пресс-служба НБК

Национальный банк Казахстана является оператором Межбанковской системы переводов денег (МСПД) и Системы межбанковского клиринга (СМК). Данные платежные системы НБК обеспечивают бесперебойное функционирование национальной платежной системы и необходимую инфраструктуру для осуществления безналичных расчетов на территории Казахстана.

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