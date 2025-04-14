#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Финансы

Около 1,5 квадриллиона тенге провели через платежные системы Нацбанка в 2024 году

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:20 Фото: pexels
Сегодня, 14 апреля 2025 года, в Национальном банке Казахстана рассказали, сколько было проведено платежей в прошлом году через платежные системы НБК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что в 2024 году через платежные системы Нацбанка проведено платежей на общую сумму 1487,4 трлн тенге, что по сравнению с 2023 годом больше на 51,7%.

"Наибольшее количество операций обрабатывается с 16:00 до 17:00. Среднесуточный объем операций, проводимых в операционные дни посредством национальных платежных систем (Межбанковская система переводов денег и Система межбанковского клиринга), составил 5,9 трлн тенге".Пресс-служба НБК

По данным монетарного регулятора, средняя сумма одного платежа составила 16,9 млн тенге, что на 27,4% (на 3,6 млн тенге) выше показателя 2023 года.

"Коэффициент работоспособности платежных систем Национального банка в 2024 году превысил установленные целевые показатели и составил 99,96%. Это подтверждает высокую доступность и бесперебойность национальных платежных систем".Пресс-служба НБК

Национальный банк Казахстана является оператором Межбанковской системы переводов денег (МСПД) и Системы межбанковского клиринга (СМК). Данные платежные системы НБК обеспечивают бесперебойное функционирование национальной платежной системы и необходимую инфраструктуру для осуществления безналичных расчетов на территории Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:20
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления

31 марта 2025 года сообщалось, что в Казахстане сократилось количество платежных карт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления
Финансы
11:29, Сегодня
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 апреля
Финансы
11:07, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 апреля
Валютный прогноз: каким будет курс доллара и рубля к тенге на этой неделе
Финансы
10:47, Сегодня
Валютный прогноз: каким будет курс доллара и рубля к тенге на этой неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: