Цены на популярные криптовалюты в долларах США
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 67 131,2 $; изменения за 24 часа: -1,65%.
Ethereum (ETH): 3 586,85 $; изменения за 24 часа: -2,84%.
Tether (USDT): 0,9989 $; изменения за 24 часа: -0,08%.
BNB (BNB): 573,58 $; изменения за 24 часа: -5,72%.
USD Coin (USDC): 1,0014 $; изменения за 24 часа: +0,13%.
Dogecoin (DOGE): 0,149246 $; изменения за 24 часа: -5,68%.
Cardano (ADA): 0,6816 $; изменения за 24 часа: -5,22%.
По состоянию на 17 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.58 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.