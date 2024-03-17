Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 67 131,2 $; изменения за 24 часа: -1,65%.

Ethereum (ETH): 3 586,85 $; изменения за 24 часа: -2,84%.

Tether (USDT): 0,9989 $; изменения за 24 часа: -0,08%.

BNB (BNB): 573,58 $; изменения за 24 часа: -5,72%.

USD Coin (USDC): 1,0014 $; изменения за 24 часа: +0,13%.

Dogecoin (DOGE): 0,149246 $; изменения за 24 часа: -5,68%.

Cardano (ADA): 0,6816 $; изменения за 24 часа: -5,22%.

По состоянию на 17 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.58 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.