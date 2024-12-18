Тенге продолжает слабеть под влиянием рубля и нефти

На этой неделе курс национальной валюты продолжает снижение по отношению к иностранным валютам. Аналитики назвали основные причины ослабления тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По итогам минувших торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,66 тенге, повысившись за день еще на 1,86 тенге.

В АФК полагают, что давление на обменный курс тенге могло оказывать снижение нефтяных котировок (73,3 доллара за баррель по итогам вторника), а также небольшое ослабление российского рубля и умеренное повышение индекса доллара США.

Фото: Национальный банк РК

На локальном рынке имеющееся стабильное предложение инвалюты не покрывает активизировавшийся после длинных выходных спрос на нее со стороны казахстанских компаний – импортеров и внешних заемщиков, пояснили в АФК.

Рублевое давление

Аналитик Анна Бодрова считает, что рубль оказывает слишком сильное давление на тенге.

"В настоящее время курс тенге гораздо слабее того, что наблюдался на прошлой неделе. Сейчас тенге снова реагирует на поведение российского рубля. Прочность этой корреляции начинает вызывать много вопросов: есть вероятность, что торгово–экономические связи между РФ и Казахстаном за этот год стали прочнее". Анна Бодрова

При этом в экономической структуре РК, по мнению эксперта, все довольно стабильно. Так, ВВП Казахстана за январь-ноябрь вырос на 4,4%. Сельское хозяйство расширилось на 13,4%, строительство – на 10,3%, торговля – на 8,2%, транспорт – на 8,1%. В этих секторах уверенно себя проявляет бюджетное стимулирование, которое и дает такой результат. Однако аналитик подчеркивает, что одновременно с этим реальные доходы населения продолжают снижаться.

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В целом, на текущий момент колебания курсов иностранных валют на среду выглядят следующим образом: доллар США останется в пределах 520-530 тенге, евро – 550-556 тенге, рубль – 5,05-5,15 тенге, китайский юань – 71-73 тенге.