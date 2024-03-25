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Актуальные цены популярных криптовалют на 25 марта

, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 17:09
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США, сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Информация взята из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 66 951,5  доллара США; изменения за 24 часа: +2,50%.

Ethereum (ETH): 3 434,58 доллара США; изменения за 24 часа: +1,39%.

Tether (USDT): 1,0004 доллара США; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 579,74 доллара США; изменения за 24 часа: +4,18%.

USD Coin (USDC): 0,9996 доллара США; изменения за 24 часа: –0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,170894 доллара США; изменения за 24 часа: –0,75%.

Cardano (ADA): 0,6429 доллара США; изменения за 24 часа: +1,10%.

По состоянию на 25 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451,27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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