Актуальные цены популярных криптовалют на 25 марта

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США, сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Информация взята из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 66 951,5 доллара США; изменения за 24 часа: +2,50%.

Ethereum (ETH): 3 434,58 доллара США; изменения за 24 часа: +1,39%.

Tether (USDT): 1,0004 доллара США; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 579,74 доллара США; изменения за 24 часа: +4,18%.

USD Coin (USDC): 0,9996 доллара США; изменения за 24 часа: –0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,170894 доллара США; изменения за 24 часа: –0,75%.

Cardano (ADA): 0,6429 доллара США; изменения за 24 часа: +1,10%.

По состоянию на 25 марта 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451,27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.