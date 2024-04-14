Актуальные цены популярных криптовалют

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 64 032,6 $; изменения за 24 часа: -5,08%.

Ethereum (ETH): 3 023,56 $; изменения за 24 часа: -7,49%.

Tether (USDT): 1,0010 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

BNB (BNB): 551,35 $; изменения за 24 часа: -7,17%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,151757 $; изменения за 24 часа: +3,52%.

Cardano (ADA): 0,4569 $; изменения за 24 часа: -10,99%.

По состоянию на 14 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.89 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.