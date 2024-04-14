Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актуальные цены популярных криптовалют

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 17:01 Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 64 032,6  $; изменения за 24 часа: -5,08%.

Ethereum (ETH): 3 023,56  $; изменения за 24 часа: -7,49%.

Tether (USDT): 1,0010 $; изменения за 24 часа: +0,09%.

BNB (BNB): 551,35 $; изменения за 24 часа: -7,17%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,151757 $; изменения за 24 часа: +3,52%.

Cardano (ADA): 0,4569 $; изменения за 24 часа: -10,99%.

По состоянию на 14 апреля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 447.89 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 апреля
криптовалюты
Цены на популярные криптовалюты в долларах
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 13 апреля
Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
видео казахстанской природы
Алматинского фотографа призвали не делиться локациями красивых мест Казахстана
Школа
Четвероклассник обнаружил ошибку в тестовом задании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: