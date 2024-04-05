Доллар слегка подорожал на торгах 5 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,78 тенге, поднявшись на 0,32 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.



Нацбанк установил курс евро в 484,84 тенге, рубля – 4,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,1-448,9 тенге, евро – по 484-488 тенге, российские рубли – по 4,77-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,01%, до 90,64 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,23%, до 86,39 доллара за баррель.