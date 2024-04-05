В Нацбанке рассказали, когда станут известны результаты переговоров с иностранными банками

На каком этапе находятся переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в Казахстане и когда могут стать известны их результаты, Zakon.kz рассказали в Национальном банке РК.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов во время круглого стола в Сенате 28 марта отметил, что агентство совместно с Нацбанком ведет активное обсуждение с китайскими, корейскими и турецкими банками по открытию филиалов в Казахстане.

В свою очередь в пресс-службе Нацбанка в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что на данный момент наименования зарубежных финансовых организаций не разглашаются.

"Информация об участниках встреч с финансовыми регуляторами и потенциальными инвесторами публикуется на интернет-ресурсах Национального банка и Агентства. Результаты будут известны по итогам поэтапной практической реализации достигнутых договоренностей с зарубежными контрпартнерами в течение 2024 года". Пресс–служба Национального банка РК

В пресс-службе регулятора напомнили, что действующее законодательство Казахстана позволяет открывать иностранным инвесторам дочерние банки и филиалы иностранных банков на территории Казахстана. На данный момент нет точных сведений о том, как скоро новые иностранные банки могут начать функционировать в Казахстане.

"Решения о расширении коммерческого присутствия в Казахстане принимаются зарубежными банками самостоятельно и подлежат согласованию с регуляторами и уполномоченными организациями страны пребывания. Ожидается получение соответствующих разрешений в течение 2024 года. Кроме того, открытие и функционирование новых иностранных банков в Казахстане будет возможным по мере получения ими лицензии на осуществление банковских операций от Агентства". Пресс–служба Национального банка РК

В комментарии Нацбанка подчеркивается, что зарубежные финорганизации приглашаются к сотрудничеству в целях развития финансового рынка Казахстана, роста зарубежных инвестиций и повышения конкуренции в банковском секторе, а также создания рыночных предпосылок к расширению кредитования дочерними банками банков-нерезидентов в Казахстане.

"Данные меры направлены на увеличение возможностей кредитования корпоративного сектора". Пресс–служба Национального банка РК

Отметим, что привлечь в Казахстан иностранные банки поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев в сентябре прошлого года. Ранее аналитики поделились с Zakon.kz мнениями о том, для чего нужны новые банки и что они могут привнести на казахстанский финансовый рынок.