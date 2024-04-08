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Доллар подешевел на торгах 8 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 445,95 тенге, снизившись на 0,82 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,52 тенге (-0,13).

Нацбанк установил курс евро в 484 тенге, рубля – в 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-450 тенге, евро – по 483-488 тенге, российские рубли – по 4,7-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,09%, до 90,18 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1,08%, до 85,97 доллара за баррель.

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