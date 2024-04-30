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Доллар немного подорожал на торгах 30 апреля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 442,05 тенге, поднявшись на 0,64 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 60,84 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в  473,09 тенге, рубля – в 4,75 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,3-443,9 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,67-4,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 апреля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,31% и составили 88,67 доллара за баррель.

Контракты на WTI выросли на 0,38%, до 82,94 доллара за баррель.


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