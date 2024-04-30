Доллар немного подорожал на торгах 30 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 442,05 тенге, поднявшись на 0,64 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 60,84 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в 473,09 тенге, рубля – в 4,75 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,3-443,9 тенге, евро – по 473-477 тенге, российские рубли – по 4,67-4,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 апреля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,31% и составили 88,67 доллара за баррель.

Контракты на WTI выросли на 0,38%, до 82,94 доллара за баррель.



