Доллар немного подешевел на торгах 12 апреля
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 447,89 тенге, снизившись на 0,43 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также подешевел и составил 61,74 тенге (-0,13).
Нацбанк установил курс евро в 481,05 тенге, рубля – 4,79 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,9-449,7 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,85%, до 90,50 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 1,02%, до 85,89 долларов за баррель.
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