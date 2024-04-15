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Доллар немного подорожал на торгах 15 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,56 тенге, поднявшись на 0,50 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 61,91 тенге (+0,17).

Нацбанк установил курс евро в  476,78 тенге, рубля – 4,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,3-450,1 тенге, евро – по 478,5-482,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 52 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,02%, до 89,53 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1,16%, до 84,67 долларов за баррель.


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