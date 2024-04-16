Доллар еще немного подорожал на торгах 16 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 448,81 тенге, поднявшись еще на 0,29 тенге, передает Zakon.kz.





Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 61,72 тенге (-0,19).

Нацбанк установил курс евро в 478,03 тенге, рубля – в 4,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,9-450,7 тенге, евро – по 477-481 тенге, российские рубли – по 4,73-4,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,08%, до 90,17 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,04%, до 85,44 доллара за баррель.