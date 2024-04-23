Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 444,326 тенге, снизившись еще на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,31 тенге (-0,18).

Нацбанк установил курс евро в 474,58 тенге, рубля – в 4,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7-446,3 тенге, евро – по 474-478 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,28%, до 88,11 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,25%, до 82,92 доллара за баррель.

Читайте также

Всеобщее дкларирование: о чем еще не рассказали
Всеобщее декларирование: что еще важно знать?
курсы валют
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 апреля
Названа сумма, которую выделили для пострадавших от паводков казахстанцев
Названа сумма, которую выделили для пострадавших от паводков казахстанцев
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: