Доллар еще подешевел на торгах 23 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 444,326 тенге, снизившись еще на 1,34 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,31 тенге (-0,18).

Нацбанк установил курс евро в 474,58 тенге, рубля – в 4,78 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7-446,3 тенге, евро – по 474-478 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,28%, до 88,11 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,25%, до 82,92 доллара за баррель.