Тенге укрепился к основным валютам с начала года

По итогам трех месяцев 2024 года тенге укрепился к доллару, евро, российскому рублю и китайскому юаню, подробнее в материале Zakon.kz

По данным Национального банка РК, в марте курс тенге укрепился на 0,9%, до 446,77 тенге за доллар США. Тенге подорожал относительно доллара на фоне увеличения продаж валюты из Национального фонда, осуществляемых в целях финансирования трансфертов республиканского бюджета, пояснили в Первом кредитном бюро (ПКБ).

Так, по итогам прошлого месяца продажи валюты из Нацфонда составили 748 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда достигла 19% от общего объема торгов, но не более 44 млн долларов США в день.

Фото: Zakon.kz

Однако тенге укрепился не только по отношению к доллару, но и к другим ключевым валютам с начала года. Согласно официальной статистике, евро укрепился с 502,2 тенге в начале января до 481,8 тенге к концу марта, российский рубль на 0,22 тенге – с 5,06 до 4,84 к 1 апреля.

Фото: Zakon.kz

Китайский юань также несколько ослаб по отношению к тенге – с 63,94 в первых числах января до до 61, 88 к началу апреля.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что по оценкам экспертов, опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК), в апреле курс USD/KZT может достигнуть отметки в 454,4 тенге за доллар. Однако на текущий момент тенге, напротив, демонстрирует укрепление.

Материал по теме Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю апреля

По итогам торгов 1 апреля курс доллара вновь снизился до 446,56 тенге, евро сложился на уровне 481,81 тенге, рубль – 4,84 тенге, торги по юаню не проводились.