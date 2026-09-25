Рубль упал ниже 5 тенге в обменниках: почему дешевеет российская валюта

Еще четыре месяца назад, в мае 2026 года, за рубль в обменниках страны давали почти 6,5 тенге, а теперь российская валюта потеряла более четверти стоимости. Что происходит с динамикой курса двух валют, выяснял Zakon.kz.

Как рубль потерял 23,8%

В начале 2026 года российский рубль стоил 6,34 тенге по официальному курсу Нацбанка. В январе он укрепился до 6,65 тенге, затем начал дешеветь и к концу марта опустился до 5,93 тенге. Затем начался рост, и в середине мая курс составлял 6,26 тенге.

В конце мая рубль находился на максимальных уровнях года. 29 мая официальный курс Нацбанка составлял 6,81 тенге за рубль, а в обменниках Алматы российскую валюту в среднем покупали по 6,52 тенге и продавали по 6,66 тенге.

После этого рубль стал падать. К концу августа официальный курс опустился до 5,41 тенге. В сентябре рубль продолжил терять позиции: 1 сентября официальный курс составлял 5,34 тенге, 9 сентября – 5,25 тенге, а 24 сентября – уже 5,30 тенге.

Сегодня, 25 сентября, Нацбанк установил официальный курс рубля на уровне 5,19 тенге. Это на 1,62 тенге, или на 23,8% ниже уровня 29 мая.

В обменниках Алматы падение выглядит еще заметнее. Если 29 мая рубль покупали в среднем по 6,52 тенге, то сейчас средний курс покупки опустился до 4,97 тенге.

Что так долго поддерживало рубль

Весной ситуация для российской валюты складывалась гораздо благоприятнее. Высокие цены на нефть обеспечивали российскому экспорту значительную выручку. Одновременно на рынке сохранялась высокая процентная ставка, а продажи иностранной валюты экспортерами поддерживали ее предложение.

Банк России в мае отмечал, что укреплению рубля способствовали выросшие продажи валюты экспортерами, чьи доходы увеличились на фоне высоких мировых цен на сырье, отмечает эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

"Рубль все еще поддерживают высокие цены на нефть весны, транслирующиеся в курс с лагом в 1-2 месяца. Поэтому эффект от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры продолжает отражаться на российской валюте даже сейчас, хотя текущие условия для рубля уже изменились". Андрей Смирнов

При этом по мере ослабления влияния весенних цен на нефть на экспортную выручку этот фактор поддержки будет постепенно уходить, и тогда сильнее проявятся другие факторы, которые сейчас давят на рубль, уверен финансист.

Валюты от экспорта стало меньше

В августе Банк России связывал ослабление рубля с заметным снижением с середины мая цен на основные российские экспортные товары. Одновременно высоким оставался спрос на иностранную валюту для оплаты импорта.

Получается изменение сразу с двух сторон: экспорт приносит меньше валютной поддержки, а потребность в ней для расчетов по импорту остается высокой, – пишет Interfax.

Дополнительное давление создает рост внутреннего потребления. 24 сентября Минэкономразвития России повысило прогноз роста розничной торговли в 2026 году с 0,8 до 4,6%. При этом министр экономического развития Максим Решетников объяснил повышение прогноза ростом доходов населения и сохранением потребительского спроса.

Для валютного рынка все понятно: чем больше российские компании закупают за рубежом, тем больше им требуется иностранной валюты для расчетов.

Это хорошо видно по обновленным прогнозам Минэкономразвития России. Ожидания по экспорту товаров в 2026 году снижены с 442,2 до 439,1 млрд долларов, тогда как прогноз импорта повышен с 308,7 до 318,3 млрд долларов.

Самое важное, что в ведомстве не видят причин для укрепления рубля.

Курс доллара на конец 2026 года ожидается на уровне 86 рублей, на конец 2027-2029 годов – 88,6 рубля, 94,9 рубля и 97 рублей соответственно.

Почему это важно для Казахстана

Падение рубля имеет для Казахстана значение не только из-за поездок и покупок российских товаров. Российская валюта широко используется казахстанскими предприятиями в расчетах.

По данным НБРК за 2025 год, рубль использовали 64% предприятий обрабатывающей промышленности, 54,8% компаний торговли, 42% предприятий горнодобывающей промышленности, 38,9% организаций сельского хозяйства, 38,3% компаний транспорта и складирования и 29,5% строительных предприятий.

Однако при этом рубль уже не является главным ориентиром для тенге, полагает экономист Руслан Султанов.

"Связь курса тенге с динамикой USD/RUB в 2025 году составила около 10,1%, что классифицируется как отрицательная слабая корреляционная связь. Напротив, зависимость тенге от глобального индекса доллара (DXY) оказалась заметно выше – около 42,1%, что указывает на умеренную корреляцию". Руслан Султанов

Для Казахстана это означает, что нынешнее падение RUB/KZT, прежде всего, нужно рассматривать через ситуацию на российском валютном рынке и двустороннюю торговлю, а не как прямой показатель состояния тенге.

Ранее мы рассказали, что в 2026 году тенге окреп к 48 мировым валютам.