Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Доллар продолжил снижение на торгах 19 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 15:44 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,49 тенге, снизившись еще на 0,86 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,65 тенге (-0,10).

Нацбанк установил курс евро в 477,55 тенге, рубля – 4,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,9-447,5 тенге, евро – по 475,5-479,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 3,14%, до 89,63 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь повысились на 2,66%, до 84,58 доллара за баррель.

Читайте также

Выделение средств из резерва правительства: принято постановление
Выделение средств из резерва правительства пострадавшим от паводков: принято постановление
Инфляция, рост цен, регионы Казахстана
Инфляция в Казахстане: в каких регионах цены растут быстрее и почему так происходит
рубль, тенге, прогноз
Почему российский рубль дешевеет к тенге с начала года
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: