Доллар продолжил снижение на торгах 19 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 446,49 тенге, снизившись еще на 0,86 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,65 тенге (-0,10).

Нацбанк установил курс евро в 477,55 тенге, рубля – 4,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,9-447,5 тенге, евро – по 475,5-479,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 3,14%, до 89,63 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь повысились на 2,66%, до 84,58 доллара за баррель.