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Курс доллара снизился на торгах 22 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 445,66 тенге, снизившись еще на 0,78 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,49 тенге (-0,15).

Нацбанк установил курс евро в 475,38 тенге, рубля – в 4,79 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,9-447,5 тенге, евро – по 475,5-479,5 тенге, российские рубли – по 4,69-4,79 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,48%, до 86 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 1,58%, до 80,92 доллара за баррель.

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