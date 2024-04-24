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Курс доллара еще снизился на торгах 24 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:42 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 443,85 тенге, снизившись еще на 0,37 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,12 тенге (-0,18).

Нацбанк установил курс евро в 473,33 тенге, рубля – 4,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,9-445,5 тенге, евро – по 473,5-477,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 24 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,11%, до 88,32 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,16%, до 83,23 доллара за баррель.

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