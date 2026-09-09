#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
454.46
527.72
5.25
Финансы

Жилье дорожает, спрос буксует: что рынок приготовил казахстанцам к осени 2026 года

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 14:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Цены на новое жилье в Казахстане в августе продолжили расти, при этом число сделок заметно снизилось. Какие тенденции преобладают на рынке недвижимости, выяснял Zakon.kz.

Квадратный метр пошел на повышение

Согласно отчету БНС АСПиР РК, в августе 2026 года цены на новое жилье в Казахстане выросли на 0,6% по сравнению с июлем. С января рост составил 6,6%, а за год – 13,1%. В среднем квадратный метр в новостройках стоит сегодня 625 435 тенге.

Если смотреть не на один месяц, а на среднегодовую динамику, рост выглядит еще заметнее: за январь-август 2026 года цены на новое жилье оказались на 15,1% выше, чем за тот же период прошлого года.

Сильнее всего дорожают квартиры в двух крупнейших городах страны. В Алматы средняя цена квадратного метра достигла 739 762 тенге, увеличившись за год на 16,6%. В Астане – 747 116 тенге и рост на 15,9%.

В Шымкенте квадратный метр стоит 541 676 тенге, годовой прирост составил 5,4%.

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 14:32

Фото: Zakon.kz

Цены бегут, но сделки не успевают

По мнению аналитика рынка недвижимости Диляры Сейтнуровой, летний рост имел несколько причин, но ни одна из них не свидетельствует о полноценном восстановлении платежеспособного спроса.

В июне в Казахстане было зарегистрировано 39 053 сделки купли-продажи жилья – это примерно на 28% больше, чем в мае. Июнь стал самым активным месяцем с начала года. Но уже в июле рынок остыл. Количество сделок составило 37 158, снизившись на 4,9% за месяц и на 6,5% по сравнению с июлем прошлого года.

За январь-июль 2026 года прошло около 225,4 тыс. сделок. За тот же период 2025 года – около 258,2 тыс. Таким образом, по итогам семи месяцев количество сделок оказалось примерно на 12,7% ниже прошлогоднего уровня.

Именно здесь возникает главный вопрос: что случилось в июне?

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 14:32

Фото: Zakon.kz

Разворот или летняя разминка?

Покупатель выходит на рынок не потому, что деньги стали дешевле или их стало больше. На рынке сегодня действуют три другие силы, полагает эксперт.

  1. Первая – это госпрограммы. Спрос держится на льготных займах, коммерческая ипотека выше 22% большинству недоступна.
  2. Вторая – это ожидание. Рынок ждал снижения базовой ставки и торопился зайти до того, как деньги станут дешевле.
  3. Третья – это страх дальнейшего роста цены. С 2026 года первичка облагается НДС, себестоимость растет, покупатель боится, что завтра будет дороже.
"Обратите внимание на одну вещь. Ни одна из этих сил не связана с живым платежеспособным спросом. Это спрос по необходимости и по расчету, а не по возможности".Диляра Сейтнурова

То есть часть покупателей могла ускорить решение о покупке не потому, что жилье стало доступнее, а наоборот – из опасения, что позже оно станет еще дороже или финансирование изменится.

Осень добавит сделок, а скидок добавит?

Диляра Сейтнурова считает, что для настоящего разворота фактов мало.

"При настоящем развороте цена и число сделок идут в одну сторону. Сейчас они расходятся. Сделок за полугодие меньше, а цены растут. Первичка прибавила 14,6% за год, вторичка – 9,5%. Когда объем падает, а цена все равно ползет вверх, рынок двигает не спрос. Его двигают себестоимость и инфляция".Диляра Сейтнурова

Эксперт уверена, что в ближайшие месяцы рынок сосредоточится на Алматы, Астане и Шымкенте. Но динамика будет разной.

В Алматы специалист ожидает осеннего оживления, но не возвращения к прошлогодним объемам сделок.

"Самый дорогой рынок и самый осторожный. Весной сделки проседали сильнее среднего, город ушел в режим ожидания. Осенью все оживет за счет сезона. Но подходящих квартир мало, и цена на них пойдет вверх на дефиците. Число сделок это прибавит, но прошлогодний уровень вряд ли достанет".Диляра Сейтнурова

Астана, напротив, должна остаться наиболее активным из трех городов. Здесь спрос держится устойчивее всех. Ниже цена метра, идет застройка новых районов, приток населения поддерживает спрос. При этом первичка в столице выросла на 19% за год, и это перегрев, – подчеркивает специалист.

"Осенью Астана будет самой активной из трех, но все больше сделок уйдет в рассрочку от застройщика, а не в ипотеку".Диляра Сейтнурова

В Шымкенте ситуация иная. Это третий по величине город страны. База цен ниже, население растет быстро, поэтому рынок здесь сильнее других завязан на госпрограммы.

"Осенний сезон и льготные ипотеки дадут городу прибавку, возможно самую заметную в процентах. Но это рост от низкой базы, а не признак нового качества спроса".Диляра Сейтнурова

Настоящий разворот может прийти только в 2027 году

Одним словом, если прогноз эксперта сбудется, осень принесет рынку больше сделок, чем лето. Однако это не будет означать, что рынок перешел к устойчивому восстановлению. Скорее повторится сезонный сценарий: покупатели активизируются после летнего периода, но высокая стоимость денег продолжит ограничивать ипотечный спрос.

Сейчас рынок находится между двумя тенденциями. С одной стороны, сделки остаются слабее прошлогодних уровней. С другой – цены продолжают расти.

По оценке Сейтнуровой, изменить эту конструкцию способно прежде всего удешевление денег. Поэтому начало 2027 года становится более важным периодом для рынка, чем ближайшие несколько месяцев. Если базовая ставка начнет снижаться, вслед за ней может постепенно подешеветь ипотечное финансирование. Тогда у рынка появится уже другой источник спроса – более доступные заемные деньги.

Ранее мы рассказали, как инфляция и базовая ставка влияют на стоимость жилья в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
Читайте также
Паводки, рынок жилья
17:10, 30 апреля 2024
Подорожает или подешевеет: как паводки повлияют на рынок жилья в Казахстане
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
12:51, 09 декабря 2025
Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%
недвижимость, жилье, цены
17:05, 09 июля 2024
Квартальное снижение: как в Казахстане изменились цены на первичное жилье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мемориал Дениса Тена
14:14, Сегодня
Алматы вновь примет Мемориал Дениса Тена
Бен Шелтон и Карлос Алькарас после матча
14:02, Сегодня
Бен Шелтон и Карлос Алькарас сыграли самый поздний матч в истории US Open
Дастан Сатпаев наносит удар
13:37, Сегодня
Тренер "Бёрнли" назвал новые сроки возможного возвращения Сатпаева после травмы
Скандал перед Азиадой...
13:24, Сегодня
Казахстан заявил на Азиаду двух спортсменов, которые получили пожизненную дисквалификацию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: